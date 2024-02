Stand: 07.02.2024 12:42 Uhr FC St. Pauli leitet Stadionverbotsverfahren gegen Böllerwerfer ein

Nach einem Böllerwurf während des Spitzenspiels gegen die SpVgg Greuther Fürth hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ein Stadionverbotsverfahren gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. Das teilten die Hamburger am Mittwoch mit. Der Knallkörper war in der Nähe der Trainerbank explodiert. "Tatsächlich habe ich Riesenglück gehabt, weil ich eigentlich noch hinlaufen und den wegwerfen wollte", hatte St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler nach der Partie gesagt. Kenta Kambara, Zeugwart des Tabellenführers, stand in der Nähe und wirkte kurz benommen, blieb aber ohne Verletzungen. | 07.02.2022 12:41