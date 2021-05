Stand: 06.05.2021 12:13 Uhr FC St. Pauli feiert seinen 111. Geburtstag mit Online-Gala

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli feiert seinen 111. Vereinsgeburtstag am 15. Mai mit einer Online-Veranstaltung. Wie die Hamburger am Donnerstag mitteilten, wird die "St. Gala" passend zum Gründungsjahr von 19.10 Uhr an live bei Youtube aus dem Museum des Kiezclubs übertragen. Vorgesehen sind unter anderem Rückblicke in die Geschichte und eine Schaltung zu Trainer Timo Schultz. | 06.05.2021 12:13