Stand: 26.01.2023 12:13 Uhr FC St. Pauli bestreitet Testspiel gegen VfB Oldenburg

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli trifft am kommenden Montag in einem Testspiel auf den Drittligisten VfB Oldenburg. Die Partie findet im Rotenburger Stadion In der Ahe statt und wird um 16 Uhr angepfiffen. Damit kommt es zu einem Wiedersehen von VfB-Neuzugang Christopher Buchtmann mit seinen alten Teamkollegen. Die Kiezkicker starten erst am Tag davor mit dem Spiel beim 1. FC Nürnberg in die Zweitliga-Rückrunde. Die Oldenburger spielen am Sonnabend (14 Uhr/live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) beim SV Meppen. | 26.01.2023 11:50