Stand: 13.11.2020 12:23 Uhr FC St. Pauli beendet Zusammenarbeit mit Under Armour

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli beendet zum Ende der Saison 2020/2021 die Zusammenarbeit mit seinem Ausrüster Under Armour. Die Entscheidung sei im "beiderseitigen Einvernehmen gefallen", teilte der Club am Freitag mit. Das Unternehmen aus der US-Metropole Baltimore hatte die Lizenz- und Nachwuchs-Fußballteams des Vereins seit 2016 mit Spiel- und Trainingskleidung ausgestattet. Die Zusammenarbeit mit Under Armour war bei Anhängern des Kiezclubs umstritten, da der Konzern auch in der Waffen- und Jagdszene in den USA sehr aktiv ist. | 13.11.2020 12:22