Stand: 14.04.2022 11:33 Uhr FC St. Pauli bangt vor Sandhausen-Spiel um Kyereh-Einsatz

Den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli plagen vor dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) Personalsorgen. Wie Trainer Timo Schultz am Donnerstag in Hamburg mitteilte, ist der Einsatz des Topscorers Daniel-Kofi Kyereh ungewiss. "Kofi hat seit dem Spiel gegen Werder Bremen Probleme am Oberschenkel", sagte der 44-Jährige. "Wir hoffen, dass wir das schnellstmöglich in den Griff bekommen, werden aber kein Risiko eingehen", betonte der Coach. Offen sind auch die Einsätze von Innenverteidiger James Lawrence und Offensivakteur Maximilian Dittgen, die beide erst seit Kurzem wieder im Teamtraining sind. | 14.04.2022 11:30