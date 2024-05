Stand: 31.05.2024 15:55 Uhr FC St. Pauli: Vorbereitungsstart am 8. Juli, Trainingslager in Scheffau

Der FC St. Pauli startet am Montag, 8. Juli, in die Vorbereitung die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Das gaben die Hamburger am Freitag bekannt. Nach einer Woche in der Hansestadt absolviert das Team von Trainer Fabian Hürzeler von 15. bis 25. ein Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich). Während des elftägigen Trainingslagers sind neben diversen Einheiten auch zwei Testspiele geplant. Gegner und Zeitpunkt sind noch offen, weitere Details zu den Testspielen will der Club noch bekanntgeben. | 31.05.2024 15:53