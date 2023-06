Stand: 22.06.2023 11:25 Uhr FC St. Pauli: Trainingslager in Südtirol

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird vom 6. bis zum 16. Juli in Südtirol, im Passeiertal bei Meran, sein Trainingslager zur Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 abhalten. Dort stehen dann zwei Testspiele auf dem Programm: Am 9.Juli um 16 Uhr treten die Hamburger gegen den SC Austria Lustenau an. Ein zweites Testspiel ist für den 15. Juli geplant. Sportchef Andreas Bornemann sprach angesichts der Rahmenbedingungen in Südtirol von "besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Trainingslager und eine gute Basis für die neue Saison". | 22.06.2023 11:22