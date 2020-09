Stand: 28.09.2020 10:17 Uhr

FC St. Pauli: Trainer Schultz glücklich über Auftakt

Zwei Spiele, sechs Tore, keine Niederlage - dem neuen Trainer Timo Schultz ist mit dem Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ein guter Auftakt gelungen. "Wir haben viele Neuzugänge und auch ein paar junge Spieler. Das muss sich alles finden. So etwas dauert. Umso schöner ist es, mit vier Punkten in die Saison zu starten und auch das Heimspiel zu gewinnen", sagte er nach dem 4:2 im Zweitligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Vor allem die Neuzugänge hinterließen bislang einen starken Eindruck: Daniel-Kofi Kyereh etwa schoss in den ersten zwei Pflichtspielen bereits drei Tore. | 28.09.2020 10:16