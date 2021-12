Stand: 02.12.2021 17:30 Uhr FC St. Pauli: Torwarttrainer Hain in Quarantäne

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den nächsten Corona-Fall in seinem Trainerstab vermeldet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, befindet sich nach Chefcoach Timo Schultz auch Torwarttrainer Matthias Hain nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne. Hain ist nach Club-Angaben vollständig geimpft und war seit Montag aufgrund einer Corona-unabhängigen Erkrankung nicht mehr bei der Mannschaft. Vor dem positiven Ergebnis seien zuvor alle regelmäßigen Tests negativ ausgefallen. | 02.12.2021 17:10