Stand: 09.02.2023 13:24 Uhr FC St. Pauli: Sondertrikot gegen Rassismus

Der FC St. Pauli will mit Sondertrikots beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/NDR Livecenter) ein Zeichen gegen Rassismus bei der Jobsuche setzen. Ziel sei es, besonders Jugendlichen, die von dem Thema betroffen sind, eine Bühne zu geben und ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Teile der Aktion sollen neben Trikots mit der Aufschrift "Kein Platz für Rassismus" auch Beiträge auf den Social-Media Kanälen des Clubs in Form von Interviews und Gesprächen mit Experten sein. | 09.02.2023 13:23