FC St. Pauli: Schultz lässt Torwartfrage offen

Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli lässt vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (Sonntag, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) offen, ob er einen Torwartwechsel vornehmen wird. "Das haben wir noch nicht entschieden", sagte der Coach am Freitag. "Wir haben vorher noch Trainingseinheiten. Wenn das so sein sollte, werde ich das zuerst den Spielern verraten." In den bisherigen zehn Saisonspielen musste die aktuelle Nummer eins Robin Himmelmann schon 19 Gegentore hinnehmen, an denen er nicht immer schuldlos war. | 11.12.2020 11:12