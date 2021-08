Stand: 31.08.2021 09:28 Uhr FC St. Pauli: Premieren für Becker und Kyereh

Fußballprofi Daniel-Kofi Kyereh vom Zweitligisten FC St. Pauli ist erstmals für die Auswahl seines Heimatlandes Ghana nominiert worden. Nationalcoach Charles Akonnor berief den 25-Jährigen in den Kader für das WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Äthiopien. Eine Premiere feiert auch Finn-Ole Becker. Das Eigengewächs der Hamburger zählt erstmals zum Aufgebot der deutschen U21. Trainer Stefan Kuntz hat den 21-Jährigen für die Länderspiele in San Marino am Donnerstag und Lettland (7. September) berufen. | 31.08.2021 09:27