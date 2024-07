Stand: 24.07.2024 09:11 Uhr FC St. Pauli: Irvine bleibt Mannschaftskapitän

Trainer Alexander Blessin von Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat Kapitän Jackson Irvine in seinem Amt bestätigt. Das teilten die Kiezkicker aus ihrem Trainingslager in Tirol mit. Eine Änderung gibt es jedoch gezwungenermaßen in der Zusammensetzung des Mannschaftsrates, weilMarcel Hartel in die USA gewechselt ist: Neu in der Teamvertretung ist Philipp Treu. | 24.07.2022 09:01