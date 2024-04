Stand: 24.04.2024 12:07 Uhr FC St. Pauli: Hoose übernimmt die U23 in der Regionalliga

Der FC St. Pauli hat ein neues Trainerteam für die U23: Benny Hoose, bisher verantwortlich für die U19 der Braun-Weißen, übernimmt das Team ab sofort als Cheftrainer und wird bereits am Sonnabend im Spiel bei Holstein Kiel II in der Fußball-Regionalliga Nord auf der Bank sitzen. Max Janta und Philipp von Friesen komplettieren als Co-Trainer und Spielanalyst das Trainerteam. Der bisherige Chefcoach Elard Ostermann geht zwar erst zum Saisonende, Hoose solle aber so die Mannschaft frühzeitig besser kennenlernen, teilten die Hamburger mit. | 24.04.2024 12:05