Stand: 04.07.2023 06:07 Uhr FC St. Pauli: Geldstrafe wegen Pyro, Testspielsieg gegen Randers,

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli kommen Pyro-Vergehen seiner Fans teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Club wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger im Stadtderby beim Hamburger SV im April mit einer Geldstrafe in Höhe von 117.250 Euro. Am Dienstag gewann St. Pauli ein extra langes Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Randers FC in Malente mit 4:1. Für die Hamburger waren die Neuzugänge Hauke Wahl (37.), Andreas Albers (49.) und Innenverteidiger Adam Dzwigala (68., 118.) erfolgreich. Zudem teilte der Club mit, dass Ersatztorhüter Dennis Smarsch zum Drittligisten MSV Duisburg wechselt. Testspiele Wechselbörse | 04.07.2023 16:06