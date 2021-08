Stand: 03.08.2021 15:17 Uhr FC St. Pauli: Daschner fällt mehrere Wochen aus

Offensivspieler Lukas Daschner vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat sich bei seinem Trainingsunfall am Montag Schäden am Kapsel- und Band-Apparat des linken Knies zugezogen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird der 22-Jährige mehrere Wochen fehlen. Eine Operation sei nicht notwendig. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden. Daschner sei zuletzt ganz dicht vor dem Sprung in die Startelf gewesen, sagte Sportchef Andreas Bornemann. | 03.08.2021 15:17