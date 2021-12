Stand: 14.12.2021 13:01 Uhr FC St. Pauli: Bornemann in Corona-Quarantäne

Das Coronavirus setzt Fußball-Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli weiter zu. Am Dienstag vermeldeten die Kiezkicker ein positives Testergebnis von Sportchef Andreas Bornemann, der sich seit dem Montagabend in häuslicher Isolation befinde. Bornemann sei vollständig geimpft und zeige keine Symptome, teilte der Club mit. Am Montagabend habe ein PCR-Test den Befund gebracht, nachdem zuvor alle regelmäßigen Tests negativ ausgefallen waren. Der 50-Jährige habe zuletzt am Sonnabend beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf einen direkten Kontakt zur Mannschaft gehabt. Erst am Freitag hatte Coach Timo Schultz nach einer Corona-Quarantäne wieder seine Arbeit aufgenommen. | 14.12.2021 11:56