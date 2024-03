Stand: 05.03.2024 12:49 Uhr FC St. Pauli: Auch Afolayan fällt vorerst aus

Tabellenführer FC St. Pauli hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Ausfall zu beklagen. Angreifer Oladapo Afolayan zog sich beim 1:3 beim FC Schalke 04 eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu. Der 26 Jahre alte Engländer werde dem Team "vorerst nicht zur Verfügung" stehen, teilten die Hamburger am Dienstag ohne weitere Details zur voraussichtlichen Länge der Ausfallzeit mit. Abwehrchef Eric Smith hatte sich am Freitagabend in Gelsenkirchen ebenfalls verletzt und wird dem FC St. Pauli mehrere Wochen fehlen. | 05.03.2022 12:48