Stand: 10.04.2024 16:05 Uhr FC St. Pauli: Abwehrtalent Scheller wechselt zum SC Paderborn

Innenverteidiger Tjark Scheller wechselt von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli zum Ligakonkurrenten SC Paderborn. Das gaben die Hamburger am Mittwoch bekannt. Der 22-Jährige war im Januar 2023 von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 in die U23-Mannschaft St. Paulis gewechselt. Für das Team bestritt er insgesamt 34 Einsätze in der Regionalliga Nord. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete einen Treffer vor. Weiterhin trainierte er regelmäßig mit dem Profikader und absolvierte zwei Kurzeinsätze in der 2. Liga. Schellers Vertrag läuft am Saisonende aus. | 10.04.2024 16:05