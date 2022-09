Stand: 22.09.2022 10:00 Uhr FC Kopenhagen an Trainer Kohfeldt interessiert?

Der kriselnde dänische Champions-League-Teilnehmer FC Kopenhagen ist Medienberichten zufolge an Trainer Florian Kohfeldt interessiert. Laut "Sky" ist der 39 Jahre alte Fußball-Lehrer in den Fokus des Clubs bei der Suche nach einem Nachfolger für Jess Thorup gerückt. In der heimischen Superliga liegt der amtierende Meister derzeit nur auf einem enttäuschenden neunten Platz. Kohfeldt war im Mai als Coach des VfL Wolfsburg beurlaubt worden. Zwischen November 2017 und Mai 2021 hatte er Werder Bremen trainiert. | 22.09.2022 09:04