Stand: 30.01.2023 14:14 Uhr FC Hansa Rostock muss knapp 31.000 Euro Strafe zahlen

Der FC Hansa Rostock muss wegen des Einsatzes von Pyrotechnik in seinem Fanblock 30.900 Euro Strafe zahlen. Das entschied das DFB-Sportgericht, das die Aktionen des Hansa-Anhangs als unsportliches Verhalten wertete. 10.300 Euro der Geldstrafe kann der Verein "für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden", hieß es in der DFB-Mitteilung. Rund um das Spiel bei Eintracht Braunschweig Mitte November seien von Rostocker Anhängern "mindestens 50 pyrotechnische Gegenstände" abgebrannt worden, so der DFB. | 30.01.2023 14:05