Stand: 17.04.2021 21:11 Uhr FC Bayern patzt - VfL-Frauen haben wieder Meisterchance

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben es unerwartet wieder in eigener Hand, erneut deutscher Meister zu werden. Tabellenführer Bayern München kassierte beim 2:3 gegen die TSG Hoffenheim überraschend die erste Saisonniederlage. Die VfL-Frauen können mit einem Sieg am Sonntag (14 Uhr) gegen den SC Freiburg den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen. Mit einem weiteren Sieg am 9. Mai im direkten Aufeinandertreffen in Wolfsburg würden die "Wölfinnen" an den Bayern vorbeiziehen. Ergebnisse und Tabelle | 17.04.2021 21:08