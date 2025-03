Stand: 28.03.2025 10:06 Uhr FC Bayern München und FC St. Pauli mit Anti-Rassismus-Trikot

"Zwei Klubs – eine Haltung": Unter diesem Motto steht am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) das Bundesligaspiel zwischen Fußball-Rekordmeister Bayern München und dem FC St. Pauli. Beide Clubs werden anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus und des DFL-Aktionsspieltags "Together! Stop Hate. Be a Team" ein deutliches Zeichen gegen Rassismus setzen. Die Spieler des FC Bayern werden weiße Trikots mit der Aufschrift: "Rot gegen Rassismus" tragen. Das Shirt des FC St. Pauli ist wie gewohnt braun gefärbt. Auf der Brust ist das Wort "Rassismus" gedruckt, es wird vom Zusatz "kein Platz für" überlagert. | 28.03.2025 10:05