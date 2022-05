Stand: 21.05.2022 16:55 Uhr Ex-Wolfsburger de Bruyne zum zweiten Mal Spieler der Saison

Der belgische Fußball-Nationalspieler Kevin de Bruyne ist zum zweiten Mal als Spieler der Saison in der englischen Premier League ausgezeichnet worden. Der Ex-Wolfsburger, der für Titelverteidiger Manchester City in der am Sonntag endenden Spielzeit 15 Tore und 13 Vorlagen verbuchte, gewann wie schon vor zwei Jahren die Abstimmung der Fans. "Diese Auszeichnung ein zweites Mal zu gewinnen, ist eine Leistung, die mich wirklich stolz macht", sagte der 30-Jährige. | 21.05.2022 16:55