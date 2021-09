Stand: 03.09.2021 18:44 Uhr Ex-Wolfsburg-Torjäger Mandzukic beendet Fußball-Karriere

Der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic beendet seine Karriere. Der 35-jährige Kroate, der von 2010 bis 2012 für den VfL Wolfsburg spielte und anschließend zwei Jahre für den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München stürmte, schrieb bei Instagram einen Brief an den "kleinen Mario" und meinte damit sich selbst. Daneben stellte er ein Bild von kleinen Fußballschuhen. "Du wirst den Moment erkennen, um abzutreten, diese Schuhe in den Schrank zu stellen - und Du wirst es nicht bereuen", schrieb der Torjäger zum Abschluss. | 03.09.2021 18:42