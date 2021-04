Stand: 25.04.2021 11:10 Uhr Ex-St.-Pauli-Coach Kauczinski in Dresden beurlaubt

Der frühere St.-Pauli-Coach Markus Kauczinski ist nicht mehr Trainer beim Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, informierte Sportgeschäftsführer Ralf Becker den Coach von der Entscheidung. Sie fiel einen Tag nach dem 0:3 gegen den Halleschen FC. Die Sachsen hatten lange Zeit die Drittliga-Tabelle souverän angeführt. Nach dem 3:2-Sieg in Meppen am Sonnabend hat derzeit weiterhin Hansa Rostock die Spitzenposition inne. Kauczinski war in den Jahren 2017 bis 2019 Trainer des FC St. Pauli. Ergebnisse und Tabelle | 25.04.2021 11:04