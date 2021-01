Stand: 14.01.2021 16:33 Uhr Ex-SSC-Volleyballerin Lippmann nun in Russland

Volleyball-Nationalspielerin Louisa Lippmann ist künftig in Russland aktiv. Die 26 Jahre alte Diagonalangreiferin, die 2016-2018 und 2020 ein halbes Jahr lang beim SSC Schwerin spielte, hat einen Vertrag bei Lokomotiv Kaliningrad in der ersten Liga unterschrieben. Lippmann spielte zuletzt in China bei Shanghai Volleyball. In Russland will die Volleyballerin des Jahres 2020 nach eigener Aussage "neue Erfahrungen sammeln" und sich "mit den Topspielerinnen des Landes messen". | 14.01.2021 16:34