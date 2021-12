Stand: 13.12.2021 16:38 Uhr Ex-Profi Schlaudraff wird Geschäftsführer in St. Pölten

Jan Schlaudraff übernimmt den Posten des Geschäftsführers Sport beim österreichischen Fußball-Zweitligisten SKN St. Pölten. Gemeinsam mit Matthias Gebauer, der für den Bereich Wirtschaft zuständig sein soll, wird Schlaudraff am 5. Januar offiziell vorgestellt, der erste Arbeitstag soll am 3. Januar sein. Schlaudraff spielte unter anderem für Hannover 96. Bei den "Roten" war der 38-Jährige Assistent der Geschäftsführung und in der Saison 2019/2020 ein halbes Jahr lang Sportdirektor. | 13.12.2021 16:30