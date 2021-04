Stand: 29.04.2021 10:13 Uhr Ex-Profi Pannewitz arbeitet nun als Straßenfeger

Nach Ausflügen in Reality-Fernsehshows und andauernden Gewichtsproblemen ist der ehemalige Fußballprofi Kevin Pannewitz wieder bei der Stadtreinigung in Berlin gelandet. "Ich arbeite bei der BSR Stadtreinigung als Straßenfeger. Ich verdiene 1.100 und Zerquetschte netto, ich habe 1.200 Stunden im Jahr, die ich arbeiten muss", sagte der 29-Jährige bei Instagram. Pannewitz galt einst bei Hansa Rostock als großes Talent und stand beim VfL Wolfsburg 2012 vor dem Sprung in die Bundesliga.