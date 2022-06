Stand: 17.06.2022 11:53 Uhr Ex-Profi Henn verlässt Braunschweig Richtung Wiesbaden

Ex-Eintracht-Profi Matthias Henn wird organisatorischer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Wehen Wiesbaden. Henn verlässt zum 30. Juni 2022 das Vereinsmanagement von Eintracht Braunschweig und wechselt zu den Hessen. "Kurze Zeit, nachdem ich im Gesamtverein meine neue Position eingenommen habe, bekam ich die Zusage aus Wiesbaden. Diese Aufgabe bringt mich wieder deutlich näher an den Fußball heran und in diesem Bereich sehe ich meine berufliche Zukunft", so Henn. | 17.06.2022 11:50