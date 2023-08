Stand: 18.08.2023 09:08 Uhr Ex-Oldenburger Patrick Hasenhüttl wechselt nach Halle

Stürmer Patrick Hasenhüttl geht ab sofort für den Fußball-Drittligisten Hallescher FC auf Torejagd. Der 26-Jährige wechselt vom österreichischen Club Austria Klagenfurt an die Saale. In der vergangenen Saison war Hassenhüttl an den VfB Oldenburg ausgeliehen gewesen. Nach dem Abstieg der Niedersachsen in die Regionalliga Nord kehrte er zunächst nach Klagenfurt zurück. | 18.08.2023 09:57