Stand: 02.08.2023 20:21 Uhr Ex-Meppener Undav spielt künftig in der Bundesliga

Fußball-Profi Deniz Undav ist in der Bundesliga angekommen. Der VfB Stuttgart hat den 27-Jährigen, der in Deutschland bislang nie höher als in der 3. Liga (23 Tore in 69 Partien für den SV Meppen) gespielt hat, vom englischen Erstligisten Brighton and Hove Albion für eine Saison ausgeliehen. Der im niedersächsischen Achim geborene Undav hatte vor seiner Zeit in Brighton beim belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise für Aufsehen gesorgt, als er 2021/2022 den Aufsteiger mit 25 Treffern zur Vizemeisterschaft führte und Torschützenkönig der Liga wurde. | 02.08.2023 20:21