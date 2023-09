Stand: 04.09.2023 10:30 Uhr Ex-Meppen-Coach Middendorp wieder Trainer in Afrika

Knapp drei Wochen nach seinem impulsiven Rücktritt beim SV Meppen hat Ernst Middendorp einen neuen Trainerjob. Der Singida Fountain Gate FC aus Tansania teilte die Verpflichtung des früheren Bundesliga-Coaches von Arminia Bielefeld auf seinen Social-Media-Kanälen mit. Der 64-jährige Middendorp hatte seinen Rücktritt beim Drittliga-Absteiger Meppen mit einer Wutrede begründet, die in sozialen Medien für viel Aufsehen sorgte. In einem Video-Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er unter anderem: "Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen." Er sei "kein Animateur". Middendorp coachte bereits sechs verschiedene Clubs in Afrika. | 04.09.2023 11:45