Stand: 04.02.2021 11:25 Uhr Ex-Kiezkicker Pliquett eröffnet Corona-Testzentrum

Benedikt Pliquett hat sein Lokal "Alkotheke" mit Genehmigung des Hamburger Gesundheitsamts zu einem Corona-Testzentrum umfunktioniert. Der 36 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi des FC St. Pauli will inmitten der Corona-Pandemie mit seinem Verein "Brüder Teresa Straßenhilfe" helfen und in der Kiez-Kneipe Antigen-Schnelltests sowie von der kommenden Woche an auch PCR-Tests durchführen lassen. | 04.02.2020 11:25