Stand: 11.09.2020 11:30 Uhr

Ex-Kieler Czichos bald für Saudi Arabien?

Der Ex-Kieler Rafael Czichos hofft auf Länderspiel-Einsätze für den Wüstenstaat Saudi-Arabien. "Mit Nationaltrainer Herve Renard habe ich mehrfach gesprochen. Es gestaltet sich allerdings schwierig, in einem so religiösen Land wie Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft zu erhalten", sagte der 30-Jährige, der bei Fußball-Bundesligist 1. FC Köln unter Vertrag steht, dem "Express". Czichos wurde in Dschidda in Saudi-Arabien geboren, weil sein Vater dort arbeitete. Drei Jahre nach seiner Geburt zog die Familie nach Bremen. | 11.09.2020 11:29