Stand: 16.03.2023 16:16 Uhr Ex-HSVer Ostrzolek nun in Liga fünf aktiv

Der frühere Bundesligafußballer Matthias Ostrzolek versucht einen Neuanfang in der fünften Liga. "Dank freundschaftlicher Beziehungen zu Co-Trainer Bastian Bornkessek", wie der Club auf seiner Homepage mitteilte, hat sich der 32-Jährige dem VfB Hallbergmoos aus der Bayernliga Süd angeschlossen. "Er möchte uns helfen und spielt in der Rückrunde", erklärte VfB-Sportchef Anselm Küche dem "Münchner Merkur". Ostrzolek bestritt zwischen 2014 und 2017 für den HSV 81 Partien in der Bundesliga und lief anschließend zwischen 2017 und 2020 in 45 Erst- und sieben Zweitligapartien für Hannover 96 auf. | 16.03.2023 16:16