Stand: 09.05.2024 14:36 Uhr Ex-HSV-Spieler: Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde hört auf

Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde beendet nach dieser Saison seine Karriere. "Nach 16 Jahren im Profifußball ist jetzt Schluss!", teilte der 36-Jährige am Donnerstag via Instagram mit. Seine Mannschaftskollegen beim FC Schalke 04 hatte er zuvor über die Entscheidung informiert. In 310 Spielen in der 2. Liga erzielte der Mittelstürmer 177 Tore. In der Bundesliga bestritt er 90 Partien, in denen ihm 15 Treffer gelangen. Der in Bocholt geborene Terodde spielte unter anderem auch für den 1. FC Köln, Union Berlin, Bochum, Stuttgart und den Hamburger SV. | 09.05.2024 14:35