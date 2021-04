Stand: 19.04.2021 09:28 Uhr Ex-HSV-Profi Arp: "Ich bin an mir selbst gescheitert"

Der zu HSV-Zeiten früh hochgejubelte Fußballer Fiete Arp vom FC Bayern München hat sich im "kicker" selbstkritisch über seine bisherige Laufbahn geäußert. Die Zeit als 17-Jähriger bei den Profis des Hamburger SV hätten seiner Entwicklung nicht gut getan. "Vielleicht hätte ich all das Lob konsequenter in Selbstvertrauen ummünzen müssen. Mich hat es eher ausgebremst", sagte der jüngste Bundesliga-Torschütze der Hamburger Vereinsgeschichte. Der Wechsel zum FC Bayern sei "emotional ein zu großer Aufschwung" gewesen. "Ich bin wahrscheinlich an mir selbst gescheitert", so der 21-Jährige, der zurzeit nur im Drittliga-Team der Münchner spielt. | 19.04.2021 09:27