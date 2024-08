Stand: 21.08.2024 11:19 Uhr Ex-Funktionär Bruchhagen plädiert für 20 Teams in Bundesliga

Der frühere HSV-Funktionär Heribert Bruchhagen spricht sich für eine Erweiterung der Bundesliga auf 20 Clubs aus. "Wir müssten uns das in Deutschland doch erlauben können, unser Land ist größer geworden, aber die Bundesliga hat wie in den Achtzigerjahren immer noch 18 Clubs", sagte der 75-Jährige in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung". Anders als etwa in anderen Ländern mit großen Ligen wie England, Spanien oder Italien wurde in Deutschland nur nach der Wiedervereinigung in der Saison 1991/1992 mit 20 Mannschaften gespielt. | 21.08.2024 11:18