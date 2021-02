Stand: 26.02.2021 08:20 Uhr Ex-Bundesligaprofi Diego: Erneut Meister in Brasilien

Der 35 Jahre alte frühere Fußball-Bundesliga-Profi Diego, einst Spielmacher bei Werder Bremen und später beim VfL Wolfsburg, hat am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge als Kapitän von CR Flamengo den brasilianischen Meisterpokal in die Höhe gestreckt. Der Spitzenclub aus Rio de Janeiro verteidigte seinen Titel erfolgreich trotz einer 1:2-Niederlage am letzten Spieltag beim FC Sao Paulo. Flamengos Treffer erzielte Bruno Henrique, der 2016 ein Kurzgastspiel in Wolfsburg gab. | 26.02.2021 08:18