Stand: 21.09.2020 12:48 Uhr

Ex-Bremer Diego mit Corona infiziert

Eine Horrorwoche endete für Werder Bremens Ex-Profi Diego mit einer besorgniserregenden Nachricht. "Ich wurde positiv auf Coronavirus getestet", verkündete der 35 Jahre alte Fußballer per Videobotschaft an die Fans seines heutigen Clubs CR Flamengo aus Rio de Janeiro. Der Hals tue weh und die Glieder schmerzten, berichtete der Brasilianer. Flamengo vermeldete insgesamt sechs auf COVID-19 positiv getestete Spieler. Zuvor hatten die Brasilianer ein 0:5 in Ecuador kassiert und konnten wegen eines Vulkan-Ausbruchs nicht trainieren. | 21.09.2020 08:36