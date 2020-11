Stand: 10.11.2020 11:15 Uhr Ex-Braunschweiger Lieberknecht in Duisburg entlassen

Torsten Lieberknecht, langjähriger Trainer des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig, ist am Dienstag als Chefcoach des MSV Duisburg freigestellt worden. Das gab der Drittligist am Morgen nach der 1:3-Heimniederlage gegen Viktoria Köln bekannt. Die Duisburger, die in der Vorsaison den Aufstieg in die Zweite Liga nur knapp verpasst hatten, belegen nach drei Heimniederlagen in Folge nur Rang 17. Der 47 Jahre alte Lieberknecht hatte von 2008 bis 2018 Eintracht Braunschweig trainiert. | 10.11.2020 11:14