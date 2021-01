Stand: 01.01.2021 10:59 Uhr Ex-BTSV-Profi Elabdellaoui bei Feuerwerk verletzt

Fußball-Profi Omar Elabdellaoui hat sich bei Silvester-Feierlichkeiten offenbar schwer verletzt. Der Norweger, der zwischen 2012 und 2014 für Eintracht Braunschweig 29 Bundesliga- und 14 Zweitligaspiele absolvierte, zog sich nach Angaben seines aktuellen Clubs Galatasaray Istanbul Verbrennungen im Gesicht, eine Augenverletzung und Blessuren an der Hand zu. Elabdellaoui soll ein Feuerwerkskörper in der Hand explodiert sein. Der 29-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte der türkische Erstligist mit. | 01.01.2021 10:57