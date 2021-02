Stand: 26.02.2021 11:20 Uhr Ex-BTSV-Manager Arnold heuert beim Chemnitzer FC an

Marc Arnold wird neuer Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC. Wie der Fußball-Regionalligist am Freitag mitteilte, tritt der 50-Jährige sein Amt am 1. März an. Der frühere südafrikanische Nationalspieler war von 2008 bis 2018 Sportlicher Leiter bei Eintracht Braunschweig. | 26.02.2021 11:19