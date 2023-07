Stand: 11.07.2023 11:50 Uhr Evseev geht mit dem SV Meppen in die Regionalliga

Mittelfeldspieler Willi Evseev bleibt dem SV Meppen trotz des Abstiegs in die Fußball-Regionalla erhalten. "Seine Vertragsverlängerung ist ein weiteres Mosaiksteinchen in unseren Planungen, um etwas Wettbewerbsfähiges aus dem Boden zu stampfen", sagte Meppens Trainer und Sportlicher Leiter Ernst Middendorp. Der 31-Jährige war seit 2019 in 109 Drittliga-Partien für die Emsländer aufgelaufen. In der Jugend von Hannover 96 ausgebildet, hatte Evseev unter anderem beim VfL Wolfsburg, dem 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock unter Vertrag gestanden. | 11.07.2023 11:49