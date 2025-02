Stand: 19.02.2025 08:19 Uhr Eva Lys erhält Wildcard für Turnier in Stuttgart

Die Hamburgerin Eva Lys hat nach ihrem sensationellen Auftritt bei den Australian Open eine Wildcard für das Stuttgarter WTA-Turnier erhalten. Die 23-Jährige wird Ende April neben Tennis-Superstars wie Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Jasmine Paolini in Baden-Württembergs Landeshauptstadt aufschlagen. Lys hatte kürzlich Geschichte geschrieben: Als erster weiblicher "Lucky Loser" erreichte sie das Achtelfinale in Melbourne, in der Weltrangliste kletterte sie mittlerweile auf Rang 87. | 19.02.2025 08:18