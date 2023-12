Stand: 12.12.2023 09:30 Uhr European Open der Golfer bis 2026 vor den Toren Hamburgs

Die European Open der Golfer findet auch in den Jahren 2025 und 2026 vor den Toren Hamburgs statt. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, bleibt die Green-Eagle-Anlage im niedersächsischen Winsen an der Luhe Austragungsort des Turniers, das zur DP World Tour gehört. Im kommenden Jahr schlagen die Profis vom 30. Mai bis 2. Juni ab. Winsen ist dann bereits zum siebten Mal Austragungsort der European Open. | 12.12.2023 09:29