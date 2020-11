Stand: 04.11.2020 10:58 Uhr European Football League ab Sommer 2021

Die europäischen Top-Teams im American Football sollen sich ab Sommer 2021 in einer neuen Liga messen. Dann startet die neu gegründete European League of Football (ELF) mit zunächst acht Teams aus Deutschland (unter anderem Hamburg und Hildesheim/Hannover) und Polen, wie die Initiatoren am Mittwoch bekanntgaben. Commissioner der Liga wird der TV-Kommentator und Football-Trainer Patrick Esume. "Ziel ist es, in Europa eine Top-Liga zu etablieren, den größten Talenten eine Bühne zu bieten mit professionellen Strukturen", sagte der 46-Jährige. | 04.11.2020 10:57