Stand: 18.10.2023 20:51 Uhr Europe Cup: Seawolves starten mit Niederlage

Den Rostock Seawolves ist der Start in die Gruppenphase im Fiba Europe Cup missglückt. Bei der Premiere in einem europäischen Wettbewerb unterlag der Basketball-Bundesligist am Mittwochabend auf Zypern beim AEK Larnaka unglücklich mit 76:78 (45:46). Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war Eric Lockett mit 17 Punkten. Kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) steht gegen Kauhajoki Karhu das erste Heimspiel an. | 18.10.2023 20:50