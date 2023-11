Stand: 08.11.2023 21:24 Uhr Europe Cup: Rostock Sewolves gewinnen gegen Larnaka

Im Europe Cup haben die Rostock Seawolves ihre Chance gewahrt, die Gruppenphase zu überstehen. Am Mittwochabend besiegte der Basketball-Bundesligist AEK Larnaka aus Zypern mit 86:73 (47:38). Das Team weist nach vier von sechs Spielen in der Gruppe C nun zwei Siege und zwei Niederlagen auf. Bester Werfer bei den Seawolves war Derrick Alston, der es auf 17 Punkte brachte. | 08.11.2023 21:22